CDU-Abgeordnete fordern von Söder Akzeptanz von Laschets Kandidatur

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Bundestagsageordnete haben am Dienstag an CSU-Chef Markus Söder appelliert, das Votum des CDU-Vorstands für Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu akzeptieren. "Markus Söder hat ja wirklich sehr klar nach einem Votum gefragt und das hat er gestern Abend bekommen. Und Armin Laschet hat auch sehr klar wissen wollen, wie die Stimmung ist", sagte CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. "Ich glaube, dass in geheimer Abstimmung hier ein sehr gutes Ergebnis, mehr als drei Viertel der Stimmen in geheimer Abstimmung für Armin Laschet erzielt wurden. Das ist erfreulich."

Nach stundenlangen Beratungen hat sich CSU-Bundesvorstand in einer digitalen Abstimmung mit 77,5 Prozent der Stimmen für Laschet ausgesprochen. Auf seinen Kontrahenten Söder entfielen 22,5 Prozent der Stimmen, wie die CDU mitteilte. Insgesamt waren 46 Personen stimmberechtigt, 31 Stimmen entfielen auf Laschet, 9 auf Söder. Auch gab es 6 Enthaltungen. Nach Teilnehmerangaben wurde in der Debatte aber auch die breite Unterstützung der CDU-Basis für Söder thematisiert.

Vor der Abstimmung hatte Söder, der in der Bevölkerung deutlich höhere Zustimmungswerte als Laschet genießt, eine "klare Entscheidung" des CDU-Vorstands und eine breite Unterstützung für einen Kanzlerkandidaten Laschet gefordert, damit er das Votum akzeptiere.

Frei erwartet einvernehmliche Klärung am heutigen Dienstag

Kiesewetter betonte, dass Söder am Montag eine "klare Aussage" gemacht habe. "Wichtig ist doch jetzt, dass sich beide aufeinander zu bewegen. Die Union macht immer Vielfalt aus", so Kiesewetter. Laschet und Söder stünden für die Vielfalt der Union. "Jetzt heißt es den Blick nach vorne zu richten", forderte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frei sprach von einem starken Votum des Bundesvorstands. Er erwarte, dass die Frage der Kanzlerkandidatur heute einvernehmlich zwischen beiden Parteien geklärt werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Eine zusätzliche Abstimmung innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnte Frei ab.

