CDU-Abgeordneter Heveling soll Rechnungshof-Chef werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling soll neuer Präsident des Bundesrechnungshofs werden. Entsprechende Berichte von "Tagesspiegel" und "Rheinischer Post" wurden der Deutschen Presse-Agentur aus der Unionsfraktion bestätigt. Demnach hat Fraktionschef Jens Spahn (CDU) die Abgeordneten bereits über die Personalie unterrichtet.

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Der 53-jährige Heveling kommt aus Nordrhein-Westfalen und fungiert derzeit als Justiziar der CDU/CSU-Fraktion. Er muss aber noch von Bundestag und Bundesrat gewählt werden.

Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, kann allerdings nur Empfehlungen aussprechen. Die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Kay Scheller endet nach zwölf Jahren. Erst vor wenigen Tagen hatte die frühere Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) das Amt der Vizepräsidentin angetreten./ax/mfi/DP/jha