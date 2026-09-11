DAX 25.561 +0,8%ESt50 6.322 +0,8%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,41 +4,3%Nas 26.415 +1,3%Bitcoin 67.810 +2,6%Euro 1,1605 -0,1%Öl 104,4 -3,0%Gold 4.375 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CDU-Arbeitnehmerflügel: Merz führt die falschen Debatten

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, den Bundeskanzler für Themenauswahl und Kurs kritisiert. "Wenn der Bundeskanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Aussagen gegen sich aufbringt, ist das kontraproduktiv", sagte Radtke dem Magazin "Focus" über umstrittene Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz in den vergangenen Wochen.

Werbung

So habe Merz bei einem Fernsehauftritt alle Ärzte zu Nutznießern des Systems erklärt. Das helfe "eben auch nicht", sagte Radtke. "Wenn die Union immer wieder solche Debatten lostritt - sind die Leute zu faul, nutzen alle nur das System aus? -, dann ist das keine falsche Kommunikation. Dann hat die Union schlicht nicht verstanden, um was es geht", führte der CDU-Politiker aus.

Radtke fordert Fokus auf Wachstum

Er sei dafür, den Fokus voll auf Wachstum zu legen. Aber der Wirtschaft gehe es in der Breite nicht um Debatten über Krankheitstage oder Arbeitszeiten. "Wir brauchen Planungssicherheit für die Unternehmen, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und niedrigere Energiepreise."

Nach den drei Landtagswahlen in diesem Herbst müsse die Union "grundsätzlich über den Kurs unserer Partei sprechen. So kann es nicht weitergehen", sagte Radtke. "Wir brauchen auf jeden Fall nicht noch eine Kabinettsklausur auf irgendeinem Schloss, wo dann irgendein Geist von Neuhardenberg, Meseberg oder Hintertupfingen beschworen wird. Was wir brauchen, muss der Bundesvorstand entscheiden."

Werbung

CDA steht für Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands. Sie ist eine Vereinigung der CDU, die sich vor allem um die Sozialpolitik kümmert./brd/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.