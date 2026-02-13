DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.579 +1,0%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CDU-Außenpolitiker Laschet: Rubio hat Spielräume freundlich genutzt

14.02.26 17:25 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet warnt davor, nach der Rede von US-Außenminister Marco Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz von Entspannung im transatlantischen Verhältnis auszugehen. "Die wird es auch nicht mehr geben", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Wer­bung

"Wir tun alles, dass die Amerikaner so eng dabei sind, wie es geht, weil sie in vielen Themen auch ähnliche Interessen haben wie wir", sagte Laschet. "Aber es wird nicht mehr so friedlich und entspannt sein, wie in den Zeiten vor 2020." Rubio habe eine versöhnliche, Europa zugewandte Rede gehalten und gemeinsame Wurzeln etwa im kulturellen Bereich beschrieben. Dies sei eine Selbstverständlichkeit. "Man nimmt es schon als etwas Besonderes, wenn es mal wieder einer aus den USA ausspricht, dass das so ist."

Laschet: Entscheidend ist, was Trump sagt

Rubio habe in einer sehr freundlichen Sprache Spielräume genutzt, die er als Minister habe, sagte Laschet. "Aber entscheidend ist, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt." Deshalb müsse Europa selbst stark und souverän werden. Rubio hatte Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede in München die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet./bk/DP/zb