CDU-Chef Friedrich Merz für neue Politik gegenüber China

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich CDU-Chef Friedrich Merz für eine neue Politik gegenüber China ausgesprochen. "Wir müssen auch die deutsche und europäische Chinapolitik überdenken", sagte Merz am Mittwoch im Deutschlandfunk. Deutschland habe sich in eine sehr einseitige Abhängigkeit von Russland und eine gegenseitige Abhängigkeit von China begeben. Diese Abhängigkeit von der Volksrepublik müsse man "schnell und deutlich reduzieren".

Mit Blick auf den anhaltenden Streit zwischen China und Taiwan fügte Merz hinzu: "China bedroht Taiwan militärisch. Und wir sollten das Preisschild schon schreiben, dass die Volksrepublik China und die chinesische Staatsführung zur Kenntnis nehmen müssen." Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung./wem/DP/eas