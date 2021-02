Streit über Wirtschaftsweisen Feld - CDU attackiert Scholz

Berlin (Reuters) - SPD und Union streiten über das bevorstehende Ausscheiden des Wirtschaftsweisen Lars Feld aus dem Beratergremium der Bundesregierung.

CDU-Chef Armin Laschet bezeichnete den Chef des Sachverständigenrats als einen der renommiertesten Wissenschaftler der Sozialen Marktwirtschaft. "Der SPD-Finanzminister verhindert mit Arroganz und Ignoranz mitten in der Pandemie, dass er im Sachverständigenrat weiterarbeiten kann", twitterte Laschet am Dienstag mit Blick auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Gerade jetzt in der Krise wäre Sachverstand wichtiger denn je." SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf Laschet und der CDU vor: "Was schadet, ist, solche Positionen jahrzehntelang als Eigentum zu betrachten."

Auch CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz kritisierte das Ausscheiden Felds. "Es ist mehr als bedauerlich, dass sich die Bundesregierung in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte nicht dazu durchringen konnte, ihren wichtigsten Wirtschaftsberater an Bord zu halten", sagte der Vize-Präsident des CDU-Wirtschaftsrats den Zeitungen der Funke Mediengruppe. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hingegen warf der Union vor, sie konzentriere "sich sehr stark auf Personal". Er fügte vor einer Fraktionssitzung hinzu: "Wir haben eigene Überlegungen, und mit Sicherheit gehen die nicht in Richtung der Union."

Scholz sagte, Regierung und auch Sachverständigenrat seien in der Vergangenheit vom Prinzip ausgegangen, dass bei den Mitgliedern nach etwa zehn Jahren ein Amtswechsel stattfinde. "Über die Frage einer Nachfolge hat sich die Bundesregierung bisher nicht verständigt."

In CDU-Kreisen hieß es, die Laschet-Kritik könne auch als Warnsignal an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gedeutet werden. Laschet hatte bei seiner Wahl zum CDU-Chef deutlich gemacht, dass er die Autorität der Kanzlerin nicht infrage stellen, aber deutlicher CDU-Positionen kenntlich machen werde. Der Wirtschaftsflügel der Union kritisiert seit längerem, dass Merkel der SPD zu viele Zugeständnisse mache. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Michael Theurer monierte, der Sachverständigenrat "darf nicht für den Wahlkampf der SPD missbraucht werden".

"WIEDER EIN FREIER MANN" - GREMIUM MUSS NEUEN VORSITZ WÄHLEN

An Feld, dem 54-jährigen Chef der Wirtschaftsweisen, scheiden sich die Geister in der Koalition. Nach zehn Jahren im Beratergremium für die Regierung endet seine zweite Amtszeit im Sachverständigenrat (SVR) am 28. Februar. "Da die SPD eine Verlängerung in eine dritte Amtszeit, wie die CDU dies vorgeschlagen hat, blockiert, werde ich ab dann wieder ein freier Mann sein", hatte Feld am Montag Reuters gesagt. "Ihrerseits blockiert die CDU nach meinem Kenntnisstand die SPD-Vorschläge, so dass der SVR erst einmal zu viert weitermachen muss."

Feld sei vor allem durch "dogmatische Positionen aufgefallen", sagte SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe Reuters. Die SPD habe mit dem Präsidenten des DIW-Instituts, Marcel Fratzscher, und dem Ökonomen Jens Südekum Vorschläge für eine Neubesetzung gemacht. "Statt Beißreflexe zu bekommen, sollten (Bundeswirtschaftsminister) Peter Altmaier und die CDU lieber bei der Suche nach geeigneten Kandidaten mitmachen."

In Koalitionskreisen hieß es, ein Kompromiss - etwa eine befristete Verlängerung von einem Jahr bis nach der Bundestagswahl - sei nicht gelungen. Die Position an der Spitze des Sachverständigenrats habe momentan eine enorme Signalwirkung - wegen der Debatte, ob Deutschland nächstes Jahr erneut von der Schuldenbremse abweichen sollte. Manche Ökonomen fordern sogar, sie gänzlich abzuschaffen. CSU-Finanzexperte Hans Michelbach kritisierte, die SPD und ihr Kanzlerkandidat Scholz suchten nicht Ratgeber, "sondern Claqueure für ihre Politik der Rückkehr in den Steuererhöhungs- und Schuldenstaat."

Eine dritte Amtszeit gilt als Ausnahmeregel im Gremium der Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung seit den 1960er Jahren rund um Konjunktur und Wirtschaftspolitik beraten. Zum Rat gehören noch Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger und seit 2013 als Dienstältester Volker Wieland. Die vier müssen wohl bald einen Chef oder eine Chefin aus ihren Reihen wählen.