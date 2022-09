CDU-Chef Merz fordert: CO2 als Rohstoff verstehen

HANNOVER (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat sich für einen neuen Umgang mit dem klimaschädlichen Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) ausgesprochen und dafür technologische Innovationen gefordert. Allein mit der Vermeidung von CO2-Emissionen könne Deutschland nicht bis 2045 klimaneutral werden, sagte Merz beim CDU-Parteitag am Freitag in Hannover. Trotzdem müsse dieses Ziel erreicht werden. Wenn das nicht allein mit CO2-Vermeidung gehe, "dann müssen wir Technologien einsetzen, dann müssen wir CO2 zurückgewinnen, dann müssen wir es trennen von Verbrennungsprozessen und Industrieprozessen, dann müssen wir es als Rohstoff verstehen und nicht nur als Umweltzerstörung". Auch an Wirtschaftskreisläufe müsse man dabei denken.

Einwände, dass dies zu teuer sein könnte, ließ Merz nicht gelten. Als der erste Otto-Motor gebaut worden sei, habe den auch keiner gekauft, "aber die Innovation war da, die Erfindung war da", sagte Merz. Der Anspruch Deutschlands müsse es sein, die modernsten Technologien zu entwickeln, "damit wir tatsächlich klimaneutral werden im Jahr 2045, vielleicht so gut, dass wir damit wieder technischer Schrittmacher, technologischer Schrittmacher auf der ganzen Welt sein können"./bk/sam/cwe/DP/jha