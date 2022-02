CDU-Chef Merz fordert mehr EU-Koordination in Ukraine-Krise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat in der Ukraine-Krise mehr Abstimmung innerhalb der EU gefordert. "Das ist hier nicht in erster Linie eine Herausforderung für die Nato. Das ist eine Herausforderung für Europa", sagte er am Mittwoch am Rande von Gesprächen in Brüssel. Aus seiner Sicht müsse "mehr Koordinierung, Abstimmung und gemeinsame Politik" sichtbar werden. Soweit er gehört habe, habe es beispielsweise zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor den Reisen der vergangenen Tage "praktisch keine Abstimmung gegeben".

Scholz hatte dabei in Washington US-Präsident Joe Biden getroffen, Macron in Moskau US-Präsident Wladimir Putin und in Kiew den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Erst danach gab es ein Treffen von Scholz und Macron in Berlin, bei dem auch Polens Präsident Andrzej Duda dabei war.

"Es wäre gut, wenn Europa - auch repräsentiert durch die Staats und Regierungschefs in der Europäischen Union - stärker mit einer Stimme sprechen und auch nach außen sichtbar würde, dass es hier eine enge Koordinierung und Abstimmung der europäischen Staaten in dieser Krise gibt", sagte Merz. "Wir hätten eigentlich in der Ukraine-Krise sehr viel mehr Europa gebraucht, nicht weniger, sondern mehr."

Merz nahm in Brüssel unter anderem an einer Sitzung der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament teil, die von dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber geführt wird. Am Nachmittag wollte er nach Paris weiterreisen, um dort die konservative Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse zu treffen./aha/DP/eas