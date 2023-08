CDU-Chef Merz mahnt Regierung zum Handeln gegen Wirtschaftsflaute

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundesregierung angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland erneut zum Gegensteuern aufgerufen. Deutschland verliere Industrie und an Wettbewerbsfähigkeit, sagte der Oppositionsführer im Bundestag am Dienstag im Deutschlandfunk. Die Industrieproduktion sei erstmalig seit Jahrzehnten unter 20 Prozent der Bruttowertschöpfung gesunken. Dies hätte die Regierung schon seit Monaten zum Handeln bewegen müssen.

Die Union fordert ein Sofortprogramm für die Wirtschaft. Ihre Vorschläge sehen unter anderem weniger Steuern und Bürokratie vor. Auf die Frage nach der Finanzierung der Vorhaben sagte Merz, mit dieser Argumentation werde das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. "Es geht doch darum, wie wir in diesem Land Wachstum und Beschäftigung ermöglichen können." Die Wettbewerbsbedingungen müssten besser werden, damit es überhaupt stabile Staatseinnahmen sowie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gebe. Daher seien Diskussionen über die Kostenfrage akademisch./seb/DP/men