CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat kein Interesse an Ministeramt

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will auch bei einer möglichen Kabinettsumbildung nicht Ministerin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel werden. Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Kramp-Karrenbauer sagte in einem Interview mit Bild auf die Frage, ob sie Ministerin werden würde, wenn Ursula von der Leyen nach Brüssel wechselt: "Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun."

Kramp-Karrenbauer forderte in dem Interview außerdem, dass der Sieg der Europäischen Volkspartei bei den Europawahlen im vergangenen Mai anerkannt werden müsse. Kramp-Karrenbauer auf die Frage, ob sich die Regierungschefs in Brüssel im gegenwärtigen Poker um die Spitzenposten in der Europäischen Union an Merkel rächen wollen: "Nein, es ist einfach komplizierter geworden, weil es keine große Koalition mehr gibt, sondern vier Parteien, die im Parlament mitreden", so Kramp-Karrenbauer "Ich hoffe aber sehr, dass wir zu einer Lage kommen, wo der Sieg der EVP auch anerkannt wird."

In Medien zirkuliert der Name von der Leyen als mögliche Kandidatin zur Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die EU-Staats- und Regierungschefs sitzen aktuell in Brüssel zusammen, um eine Lösung in dem festgefahrenen Postenpoker zu finden.

July 02, 2019