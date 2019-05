CDU-Chefin unterstützt Pläne für verpflichtende Masern-Impfungen

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn für verpflichtende Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder. Kramp-Karrenbauer sagte am Sonntag am Rande einer Europa-Veranstaltung in Berlin, die Frage, ob man seine Kinder impfen lasse, sei eine sehr persönliche Frage. Aber die Masern seien so gefährlich, dass eine Nicht-Impfung nicht nur eine Gefährdung der eigenen Kinder sei, sondern auch eine Gefährdung aller anderen Kinder. "In dieser Abwägung halte ich eine Impfpflicht für richtig."

Zum Vorhaben Spahns (CDU), Kinder, die nicht geimpft werden, vom Kita-Besuch auszuschließen, sagte die CDU-Chefin, dies sei der richtige Ansatz. Es gehe um den Schutz der anderen Kinder.

Zurückhaltender äußerte sich die CDU-Chefin zu Plänen Spahns, Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro verhängen, wenn Kinder nicht geimpft werden. "Ob die Geldstrafe zu niedrig, zu hoch angesetzt ist, ob sie Wirkung entfalten kann, darüber werden wir sicherlich auch im parlamentarischen Verfahren dann nochmal reden."/hoe/DP/he