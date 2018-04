CDU fordert von AfD-Spitze Positionierung zu von Storch

BERLIN (Dow Jones)--Nach den islamfeindlichen Reaktionen der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch auf die Amokfahrt in Münster fordert die CDU eine klare Stellungnahme der AfD-Parteispitze. Die entscheidende Frage an die AfD und deren Führung sei, "wie lange sie solche Mitglieder in ihren Reihen in der Bundestagsfraktion und an prominenter Stelle in ihrer Partei duldet", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag nach einem Treffen der Parteispitze in Berlin. Von Storch hatte nach der Tragödie in mehreren Äußerungen den Eindruck erweckt, der Täter sei ein Terrorist mit islamistischem Hintergrund.

Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, dass das Vorgehen bei der AfD Methode habe. Es sei nicht der erste Vorfall, wo es "zu sehr schnellen und voreiligen Schlussfolgerungen kam", die zudem bewusst als Grenzübertretungen formuliert worden seien. Es sei auch ein durchgehendes Schema, dass anschließend zurückgerudert werde.

Bisher sei ihr keine Distanzierung aus Reihen der AfD bekannt, sagte Kramp-Karrenbauer. "Ich würde sehr erwarten von der Parteispitze, dass sie hier ganz klar Position bezieht." Das sei bisher ausgeblieben. "Es ist höchste Zeit, dass die AFD selbst diese Klarstellung übernimmt."

Solche Äußerungen von AfD-Mitgliedern seien in der Vergangenheit von der Parteiführung immer als Einzelfall dargestellt worden, kritisierte Kramp-Karrenbauer. Wenn eine Partei das immer wieder so laufen lasse, dann stecke auch dahinter "eine entsprechende Methode". Es sei Aufgabe der AfD, sich von solchen Kräften zu distanzieren "oder eben nicht zu distanzieren, auch das ist dann eine Aussage." Sie sei diesbezüglich auf die Reaktionen aus der AfD gespannt.

