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CDU-Fraktionsvize: 'Ja, ich glaube noch an Friedrich Merz'

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Mathias Middelberg hat sich hinter Bundeskanzler Friedrich Merz gestellt, der nach dem CDU-Wahldebakel in Sachsen-Anhalt unter Druck steht. "Ja, ich glaube noch an Friedrich Merz", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Debatte über den Kanzler sei "nicht nur überflüssig, sondern auch nicht die entscheidende Diskussion".

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Zugleich räumte Middelberg ein: "Wir müssten zügiger die Reformen umsetzen, damit die Ergebnisse auch wirklich sichtbar und erkennbar werden." Es hapere daran, dass Reformen intern immer wieder zerredet würden, "und das am liebsten noch tagelang in der Öffentlichkeit". Wenn man mit dem Auswechseln von Köpfen irgendwas lösen könnte, "dann würde ich mich dem überhaupt gar nicht verweigern", so Middelberg. "Ich glaube aber nicht, dass das der entscheidende Punkt ist."

Im Umgang mit der AfD plädierte Middelberg für inhaltliche Auseinandersetzung. Auf die Frage, ob es eine Brandmauer zur AfD brauche, sagte er: Aus seiner Sicht helfe "diese Dämonisierung der AfD" nicht. Für eine Koalition der Union mit der AfD reiche es aber "garantiert nicht", weil etwa der Austritt aus Euro und EU "tödlich für unsere exportabhängige Wirtschaft" wäre.

Das schlechte Abschneiden der CDU in Sachsen-Anhalt hat den Druck aus seiner eigenen Partei auf Merz noch einmal deutlich erhöht. Bei den am kommenden Sonntag anstehenden Wahlen der Landesparlamente in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geht es auch um seine politische Zukunft./mjm/DP/men

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