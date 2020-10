CDU-Generalsekretär Ziemiak attackiert Berliner Senat wegen Corona-Lage

FRANKFURT (Dow Jones)--CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak greift den rot-rot-grünen Berliner Senat wegen der Corona-Situation in der Hauptstadt scharf an. "Berlin wird zum Gesundheitsrisiko für die ganze Republik", sagte Ziemiak dem Spiegel. "Während die Infektionszahlen in der Hauptstadt explodieren, sind der Berliner Senat und die zuständigen Behörden völlig planlos." Mitten in der zweiten Welle habe Berlin am vergangenen Samstag den "Tag der Clubkultur" organisiert und zum Feiern aufgerufen. "Das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit", so Ziemiak.

Berlin habe "ein krasses Vollzugsproblem", sagte der CDU-Politiker weiter. Entscheidend sei das konsequente Durchsetzen von Recht und Ordnung statt ständiger neuer bürokratischer Regeln. "Wenn diese Stadt nicht sofort illegale Corona-Parties in Parks und Groß-Hochzeiten untersagt und die Maskenpflicht konsequent durchsetzt, werden die Infektionszahlen weiter steigen", warnte Ziemiak. Das sei "keine Privatsache von grünen und roten Politikern". München habe in der vergangenen Woche gezeigt, wie man entschlossen handelt.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen eine nächtliche Sperrstunde für Geschäfte, Restaurants und Bars beschlossen, die am Samstag in Kraft treten soll. Zudem gelten dann strengere Kontaktbeschränkungen für drinnen und draußen.

