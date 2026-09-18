CDU-Generalsekretärin Hoppermann: Merz muss bleiben

18.09.26 06:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann macht sich für Verbleib von Friedrich Merz als Bundeskanzler stark. "Er muss bleiben, weil wir jetzt geschlossen nach vorne gehen müssen", sagte Hoppermann in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".

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Es liege sehr viel auf dem Tisch, was jetzt bearbeitet werden müsse. "Das ist in dieser Woche auch gestern im Kabinett schon so gewesen. Und das ist der Grund, warum er Bundeskanzler bleibt", betonte Hoppermann.

In einer ungewöhnlichen Erklärung gaben zuletzt auch die CDU-Ministerpräsidenten dem Kanzler Rückendeckung - aber ohne seinen Namen darin zu erwähnen. Daraus abgeleiteten Zweifeln an der Position dieser Ministerpräsidenten in der Debatte um Merz trat Hoppermann entschieden entgegen.

"Es gibt einen Bundeskanzler in dieser Bundesrepublik und der heißt Friedrich Merz und deswegen braucht man da auch nicht zwingend einen Namen", sagte die CDU-Politikerin. "Aber ich glaube, das ist auch eine sehr semantische Diskussion über diesen Brief." Was wichtig sei, sei das Signal. "Es geht jetzt um Geschlossenheit, es geht jetzt um Stabilität und das ist das, was wir jetzt als Union als Thema damit gezeigt haben", betonte Hoppermann./cab/DP/zb