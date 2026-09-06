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CDU-Generalsekretärin: Sehr schweres Ergebnis

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hat die massiven Wahlverluste der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als "sehr schweres Ergebnis" bezeichnet. "Das macht auch was mit uns als Christdemokraten", sagte Hoppermann in einem geradezu einsilbigen Interview in der ARD. "Uns gelingt es im Moment offensichtlich nicht ausreichend, die Menschen emotional so zu erreichen, dass sie uns auf unserem politischen Reformkurs folgen."

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Hoppermann bekräftigte, die CDU werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten. "Wir arbeiten nicht mit Extremen und vor allen Dingen nicht mit Rechtsextremen zusammen." Die CDU könne nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, die raus aus dem Euro und damit den wirtschaftlichen Niedergang und die Isolation Deutschlands wolle.

Die CDU hat bei der Wahl laut Prognosen schwere Verluste erlitten, die AfD verzeichnete starke Stimmengewinne./hoe/DP/zb

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