CDU gewinnt Landtagswahl in Sachsen - SPD behauptet sich in Brandenburg

- von Alexander Ratz

Dresden/Potsdam (Reuters) - CDU und SPD haben bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg deutliche Verluste hinnehmen müssen, bleiben aber jeweils stärkste Kraft. Die rechtspopulistische AfD schaffte in beiden Bundesländern den Sprung auf den zweiten Platz und kommt jeweils deutlich über die 20-Prozent-Marke.

In Brandenburg entfielen bei den Wahlen am Sonntag auf die SPD rund 27 Prozent, die AfD kommt auf 22 Prozent. In Sachsen kommt die CDU auf 32 und die AfD auf 27 Prozent. Die beiden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU/Sachsen) und Dietmar Woidke (SPD/Brandenburg) können damit wohl im Amt bleiben. Kretschmers Koalition mit der SPD und Woidkes Regierung mit der Linkspartei haben aber keine Mehrheit mehr. Beide Politiker brauchen somit eine Koalition aus drei Parteien, da sie eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen haben.

"Ich möchte, dass dieses Land eine stabile Regierung bekommt", sagte Kretschmer in Dresden. Er sehe im Landtag sehr viele positive Kräfte, mit denen man zusammenarbeiten könne. "Erwachsene Menschen müssen in der Lage sein, sich dann zu einigen und ich bin willens dazu." Mit Blick auf die AfD-Wähler sagte der CDU-Politiker: "Wir haben jetzt fünf Jahre Zeit, auch mit denen zu sprechen, die wir bisher nicht erreicht haben." Woidke sagte in Potsdam, es gehe jetzt darum, Brandenburg wieder zusammenzubringen. "Das ist mein Ziel für die nächsten Jahre." Er werde jetzt möglichst schnell in die Sondierungsgespräche gehen. "Die Arbeit beginnt erst." Möglich in Brandenburg wäre eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen oder eine Zusammenarbeit von SPD, CDU und Grünen. In Sachsen könnte Kretschmar ebenfalls mit SPD und Grünen regieren.

In Sachsen wurde die CDU nach Hochrechnungen vom Abend laut ARD mit 32,3 Prozent (ZDF: 33,9 Prozent) wieder stärkste Partei. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD (ARD: 27,8 Prozent/ZDF: 28,1 Prozent), gefolgt von der Linken (ARD: 10,3 Prozent/ZDF: 10,3 Prozent), Grünen (ARD: 8,6 Prozent/ZDF: 8,3 Prozent) und SPD (ARD: 7,6 Prozent/ZDF: 7,4 Prozent).

In Brandenburg schnitt die SPD laut ARD mit 27 Prozent (ZDF: 26,6 Prozent) wieder als stärkste Partei ab. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD (ARD: 23,1 Prozent/ZDF: 24,5 Prozent), gefolgt von der CDU (ARD: 15,7 Prozent/ZDF: 15,4 Prozent), Linken (ARD: 10,6 Prozent/ZDF: 10,4 Prozent) und Grüne (ARD: 10,5 Prozent/ZDF: 9,5 Prozent). Die Freien Wähler (ARD: 5 Prozent/ZDF: 5 Prozent) müssen um den Einzug in den Landtag bangen.

In beiden Bundesländern scheitert die FDP nach diesen Zahlen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. In beiden Ländern stieg die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Abstimmung 2014, in Sachsen lag sie bei 65 Prozent, in Brandenburg bei 59 Prozent.

"OSTDEUTSCHE INTERESSEN STÄRKER WAHRNEHMEN"

Die SPD-Spitze reagierte erleichtert vor allem mit Blick auf Brandenburg. Der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte in Berlin, die SPD habe in den zurückliegenden Wochen gegenüber den Umfragen zehn Prozentpunkte aufgeholt. "Damit konnten wir die AfD als stärkste parlamentarische Kraft verhindern." Co-Chefin Manuela Schwesig sagte mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD: "Wir müssen ostdeutsche Interessen stärker wahrnehmen und vertreten." Grünen-Parteichef Robert Habeck warnte die CDU in Sachsen, sich von der AfD als Regierung tolerieren zu lassen. "Das wäre der Dammbruch", sagte er in der ARD. Mit Blick auf die Regierungsbildungen in Dresden und Potsdam sagte Habeck: "Alle müssen sich ihrer Verantwortung klar sein."

Ökonomen warnen wegen der Erfolge der AfD vor negativen wirtschaftlichen Folgen. "Aufgrund der Alterung der Bevölkerung nimmt die Attraktivität einiger Regionen in Ostdeutschland als Investitionsstandort ab, weil es dort für die Unternehmen in Zukunft schwieriger werden wird, geeignetes Personal zu finden", sagte der stellvertretende Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller, der Nachrichtenagentur Reuters. "Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte wäre geeignet, die Probleme zu mildern. Allerdings ist das mancherorts fremdenfeindliche Klima diesbezüglich hinderlich."

Die AfD reagierte zufrieden auf die Ergebnisse. Co-Chef Jörg Meuthen sagte: "Besser kann es nicht laufen. Das ist Hell-Deutschland."

Mit Auswirkungen auf die große Koalition in Berlin wurde nicht gerechnet, sofern CDU und SPD weiterhin die Ministerpräsidenten in den beiden ostdeutschen Bundesländern stellen. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der sich für den Parteivorsitz bewirbt, forderte auf Twitter allerdings das Ende der Zusammenarbeit mit der Union: "Der Gegenwind aus der GroKo muss mit der GroKo selbst bald enden."