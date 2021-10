CDU-Kreisvorsitzende sollen über Verfahren für neuen Parteichef entscheiden

Berlin (Reuters) - Die CDU will am 30. Oktober eine Kreisvorsitzenden-Konferenz zum neuen Parteivorsitz einberufen.

Diese solle klären, ob es dazu eine Mitgliederbefragung geben soll, kündigte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag an. Der Bundesvorstand solle dann am 2. November entscheiden, wie man Mitglieder stärker beteiligen könne. In den Debatten über eine personelle Neuaufstellung gab es nach Angaben mehrerer Teilnehmer in Präsidium und Bundesvorstand unterschiedliche Vorstellungen, bis wann dieser Prozess abgeschlossen sein soll. CDU-Chef Armin Laschet solle bis dahin den Prozess moderieren, sagte Ziemiak. Nach der Kreisvorsitzendenkonferenz oder einer Mitgliederbefragung solle dann ein Bundesparteitag einberufen werden, auf dem Parteichef, Präsidium und Bundesvorstand der CDU neu gewählt werden sollten, erklärte er.

Auslöser der Debatte war das schlechte Abschneiden von CDU und CSU bei der Bundestagswahl. Vor allem die Ministerpräsidenten, die sich kommendes Jahr Landtagswahlen stellen müssen wie Tobias Hans (Saarland) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) drängen auf eine schnelle Einberufung eines Bundesparteitages. Dieser dürfte je nach Verfahrensweg im Dezember oder Januar stattfinden.

In den Beratungen wurde nach Teilnehmerangaben aber auch davor gewarnt, dass der CDU-Vorsitz wieder über eine Kampfkandidatur bestimmt werden solle. Dies drohe die Partei weiter zu spalten. Laschet hatte deshalb vorgeschlagen, dass er sich auf die Suche nach einem Konsens-Kandidaten mache. Eine Mitgliederbefragung würde dies aber unmöglich machen. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Siegfried Borgwardt, sprach sich in Magdeburg deshalb für eine Entscheidung auf der Kreisvorsitzenden-Konferenz aus.