CDU kündigt harten Oppositionskurs an: 'Werden niemanden schonen'

Heute im Fokus

US-Börsen uneinig -- DAX beendet Sitzung mit Zuschlägen -- JPMorgan steigert Gewinn überraschend stark -- SAP übertrifft Erwartungen -- VW, E.ON, Apple, CropEnergies, HeidelbergCement, LVMH im Fokus

Amazon-Gründer Bezos schickt "Star Trek"-Schauspieler William Shatner ins All. Südzucker hebt Umsatzprognose an. Opel droht Entwicklern mit Jobverlagerung nach Marokko. Uniper pocht auf Revisionsrecht in Verfahren um Genehmigung für Datteln 4. Ryanair lässt Kunden wegen Streits um Pandemie-Flüge nicht an Bord. Deutsche-Post-Tochter und TotalEnergies mit Solar-Projekt in Dubai.