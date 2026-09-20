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CDU-Landeschef Peters zu Wahl in MV: Sehr, sehr schwere Stunde

SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach den ersten Zahlen zum Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich CDU-Landeschef Daniel Peters überzeugt gezeigt, dass seine Partei auch im neuen Landtag eine Rolle spielen werde. "Dieses Land braucht die CDU", sagte er vor Anhängern seiner Partei in Schwerin.

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Er sei stolz auf die Wahlkämpfer, die sich unter miserablen Rahmenbedingungen für die CDU eingesetzt hätten. "Deswegen gilt euch unser Dank in dieser sehr, sehr schweren Stunde." Peters sagte weiter: "Wir führen hier einen Überlebenskampf und deshalb wird das hier ein sehr langer Wahlabend."

Zuvor hatte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in einer Ansprache gesagt: "Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster." Die CDU habe gekämpft, sei am Ende aber in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD zerrieben worden.

Nach der Merz-Rede gab es auf der CDU-Wahlparty in Schwerin erst mehrere Sekunden Stille, dann folgte sehr verhaltener und kurzer Applaus./bsp/DP/zb

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