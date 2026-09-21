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CDU-Ministerpräsidenten berieten am Sonntag noch ohne Merz

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Ministerpräsidenten und einzelne Landesvorsitzende der Partei sind am Sonntagabend noch zu Beratungen ohne Kanzler und Parteichef Friedrich Merz zusammengekommen. Sie trafen sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für etwa zwei Stunden in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung.

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Dabei waren sieben der acht Ministerpräsidenten sowie die Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg und Niedersachsen, Manuel Hagel und Sebastian Lechner. Dieser Kreis hatte vorher an der Sitzung des Parteipräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale, mit Merz teilgenommen.

Die CDU war am Sonntag bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landesparlament geflogen, in Berlin verlor sie klar gegen die Linke. Der Druck auf den bereits angeschlagenen Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz dürfte damit weiter steigen - doch er machte noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will.

Heute kommen in Berlin die Führungsgremien der CDU zusammen, um über die Ergebnisse zu beraten: Zunächst das Präsidium, dann der Vorstand. Am Dienstag steht dann eine Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion an./mfi/sku/DP/stk

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