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CDU-Ministerpräsidenten: 'Gemeinsam mit dem Bundeskanzler'

BERLIN (dpa-AFX) - Die acht Ministerpräsidenten der CDU haben sich vor dem Hintergrund der Spekulationen über die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz gegen Personaldiskussionen gewandt. "Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt./mfi/DP/jha

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