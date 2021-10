CDU plant auf Parteitag Wahl des kompletten Vorstands

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU will nach dem historischen Wahldebakel auf einem Sonderparteitag die komplette Parteispitze neu wählen. Darauf hätten sich die Spitzengremien der CDU verständigt, erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Der Sonderparteitag soll um die Jahreswende stattfinden.

Präsidium und der erst im Januar gewählte Vorstand seien einstimmig der Auffassung gewesen, dass es wieder eine "neue Legitimation braucht und alle Positionen zur Wahl stehen werden auf dem nächsten Bundesparteitag", so Ziemiak. Am 30. Oktober soll es zunächst zu einem Treffen mit den CDU-Kreisvorsitzenden kommen, um über die Einbeziehung der Mitglieder in der Wahl des neuen CDU-Chefs zu beraten. Danach werden die CDU-Spitzengremien am 2. November entscheiden, wie die Wahl des neuen Vorsitzenden vonstattengehen soll. In den kommenden Wochen und Monaten müsse alles auf den Prüfstand, was zur Niederlage bei der Bundestagswahl geführt habe. Dies müsse "brutal" offen geschehen.

"Man kann nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss sich sehr ehrlich machen, was alles gut und was vor allem schlecht gelaufen ist", so Ziemiak nach Beratungen der Spitzengremien zum inhaltlichen und personellen Neuanfang nach der historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl.

CDU-Chef Armin Laschet hat vergangene Woche indirekt seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, will den Übergangsprozess aber moderieren.

Im Vorfeld der Beratungen hatte es innerhalb der CDU Unstimmigkeiten über ein weiteres Vorgehen gegeben. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte sich gegen eine Mitgliederbefragung ausgesprochen und will den Bundesparteitag entscheiden lassen. Andere, wie etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, forderten eine stärke Einbindung der Basis.

Laschet war trotz der größeren Beliebtheit von CSU-Chef Markus Söder an der Unionsbasis zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU/CSU gemacht worden. Laschet hat sich in den vergangenen Tagen wiederholt offen gezeigt für Koalitionsgespräche mit den Grünen und der FDP. Diese beiden führen aktuell allerdings Sondierungsgespräche mit dem Wahlsieger SPD. Ziemiak betonte, dass die Union weiter für eine Koalition offen sei.

Als potentielle Interessenten für Laschets Nachfolge gelten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Merz, der bei der Wahl zum Parteivorsitz bereits zweimal - 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und im Januar gegen Armin Laschet - unterlegen ist, wird nach eigenen Angaben nur dann eine erneute Kandidatur erwägen, wenn es zu keiner erneuten Kampfabstimmung auf einem Bundesparteitag käme.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2021 08:55 ET (12:55 GMT)