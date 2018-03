CDU-Politiker Balz wechselt in Vorstand der Bundesbank

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Europaabgeordnete Burkhard Balz soll neuer Vorstand der Deutschen Bundesbank werden. Der Bundesrat schlug den 48-Jährigen am Freitag als Nachfolger des bisher für Banken und Finanzaufsicht zuständigen Vorstandsmitglieds Andreas Dombret (58) vor. Der Bankkaufmann und Jurist Balz sitzt seit 2009 für die CDU im Europaparlament. Er ist Koordinator der konservativen EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Zuvor war er lange Jahre bei der Commerzbank tätig, unter anderem in Brüssel als Referent im Verbindungsbüro zur EU sowie als Abteilungsdirektor in Hannover.

Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern. Je drei davon werden vom Bundesrat sowie von der Bundesregierung vorgeschlagen. Die Amtszeit ist im Bundesbank-Gesetz auf acht Jahre festgelegt. Bestellt wird das neue Vorstandsmitglied formell noch vom Bundespräsidenten./sam/DP/jha