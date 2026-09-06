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CDU-Politiker: Haben keinen Regierungsbildungsauftrag

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der stellvertretende Unionsfraktionschef Sepp Müller (CDU) sieht in dem Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nicht den Auftrag, eine Regierung zu bilden. "Es kann kein Weiter-so geben, weil es kein Weiter mit diesem Ergebnis gibt", sagte der Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen-Anhalt in der Unionsfraktion. Auf die Nachfrage, ob es dann auch kein "Weiter-so" mit Ministerpräsident Sven Schulze gebe, antwortete Müller: "Sven Schulze als Ministerpräsident bleibt vorerst geschäftsführend im Amt. Eins ist auch klar: Wir haben keinen Regierungsbildungsauftrag. Der liegt jetzt bei der AfD." Auf die weitere Nachfrage, ob Schulze also künftig Oppositionsmann werde, sagte Müller: "Das werden wir dann uns anschauen." Die CDU habe eine historische Niederlage erfahren, es sei "ein schwarzer Tag"./bw/DP/zb

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