DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.575 +0,3%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CDU-Politiker Kiesewetter spricht von 'schwarzem Freitag'

16.08.25 10:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat ein negatives Fazit des Alaska-Gipfels von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gezogen. Dieser habe "kein gutes Ergebnis" gebracht, sagte er im "Morgenmagazin" der ARD. "Es ist eher ein schwarzer Freitag gewesen." Es gebe weder einen Waffenstillstand noch ernsthafte Konsequenzen - "sondern eine Einladung von Trump nach Moskau".

Wer­bung

Putin habe kein Interesse an Verhandlungen, außer, um sich wieder auf Augenhöhe auf der internationalen Bühne zu präsentieren, sagte Kiesewetter. "Das ist Putin eindeutig gelungen. Er wirkt rehabilitiert, während der Krieg fortgesetzt wird."

Kiesewetter erinnerte daran, wie herablassend Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Monaten im Weißen Haus behandelt hatte. "Der rote Teppich, der Putin bereitet wurde, steht in einem eklatanten Gegensatz zu dem Umgang mit Selenskyj im Februar, der hier behandelt wurde wie jemand aus einem Verbrecherstaat. Das war sehr bitter."

Kiesewetter: Europäer dürfen sich nicht mehr auf die USA verlassen

Die Europäer müssten jetzt begreifen, dass Trump kein Interesse an einem stärkeren Engagement der USA in der Ukraine, sagte Kiesewetter. "Hier sind jetzt wir gefragt. Wir müssen uns von den USA emanzipieren in der Frage." Die Europäer müssten jetzt zum Beispiel die Luftverteidigung über der Westukraine von ihrem Boden aus organisieren und die Ukraine sehr intensiv mit Waffen beliefern. "Putin akzeptiert Diplomatie nur, wenn sie mit Stärke verbunden ist. Dieser Stärke haben wir Europäer uns über Jahre verweigert. Wir haben uns auf die Amerikaner verlassen."

Wer­bung

Nach dem Gipfel in Alaska waren keine greifbaren Ergebnisse bekanntgeworden. Trump und Putin beendeten ihr Treffen ohne Äußerungen zu einer möglichen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Trump sprach zwar von Einigungen in wichtigen Punkten, blieb Details aber schuldig. Auch Putin erwähnte Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten./sk/DP/stk