CDU verschiebt Arbeit an Grundsatzprogramm und verkürzt Parteitag

Berlin (Reuters) - Die CDU hält an ihren Planungen für einen Bundesparteitag Anfang Dezember im Stuttgart fest, verschiebt aber die Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms.

Das gab CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand am Montag in Berlin bekannt. Man plane aus Corona-Gründen einen "kompakten Parteitag", der sich auf das Wesentliche beschränke. Dazu soll die Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden gehören. Ziemiak kündigte zudem an, dass die Fraktionen im Bundestag über eine Änderung des Parteiengesetzes reden würden, um auch einen virtuellen Parteitag für Programmdebatten zu ermöglichen. Er habe dazu bereits mit den Generalsekretären der anderen Parteien beraten.

Die CDU-Spitze hatte eigentlich bereits in die Debatte über den Entwurf eines neuen Grundsatzprogramms einsteigen wollen. Präsidium und Vorstand wurde aber bisher kein Entwurf vorgelegt. Ziemiak sagte zur Begründung, dass klar sei, dass der Parteitag unter Corona-Bedingungen keinen Beschluss fassen werde: "In der jetzigen Situation gehen wir davon aus, dass eine lange und mehrtägige Debatte auf dem Parteitag zum Grundsatzprogramm nicht möglich sein wird."

An CDU-Parteitagen nehmen normalerweise 1001 Delegierte sowie mehrere tausend Gäste und Journalisten teil. Parteiintern hieß es zu Berichten einer Verschiebung des Parteitages, man werde weiter verschiedene Szenarien durchdenken und planen. Alle Planungen liefen unter den Corona-Vorgaben. Deshalb müsse man stets auf das aktuelle Infektionsgeschehen achten.

Die CDU will auf dem Parteitag einen neuen Vorsitzenden wählen. Danach soll zusammen mit der CSU ein Kanzlerkandidat der Union bestimmt werden. Dafür ist auch CSU-Chef Markus Söder im Gespräch. Sollte der Parteitag am Ende doch noch verschoben werden, würde die derzeitige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer entsprechend länger im Amt bleiben. Zum Kandidatenrennen in der CDU selbst sagte Ziemiak nur: Es gebe keinen Hinweis darauf, dass sich die drei derzeitigen Kandidaten für den CDU-Vorsitz (Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet) noch vor dem Parteitag darauf einigten, wer von ihnen zurückstecke. Ziemiak verwies darauf, dass es in der Union aber ein großes Bedürfnis nach Geschlossenheit gebe.