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CDU-Präsidiumsmitglied Scharrenbach: 'Entscheidungen korrigieren'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Bauministerin und CDU-Präsidiumsmitglied Ina Scharrenbach hat angeregt, Entscheidungen zu korrigieren, die als ungerecht empfunden werden. "Die Wahlergebnisse zeigen, dass die CDU Deutschlands zu viele Menschen nicht erreicht, nicht überzeugt oder unterwegs verloren hat", sagte Scharrenbach der "Rheinischen Post" (Online Montag/Print Dienstag).

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In diesem Jahrzehnt entscheide sich die Zukunftsfähigkeit der Republik. Für die Zukunft brauche man Reformen. "Diese Bundes-Reformen sind weitaus überwiegend richtig angelegt, aber es gibt auch Inhalte, die unsere Bevölkerung als ungerecht empfindet. Politik ist eben Kopf-, aber auch Herzensangelegenheit."

"Aber unsere Demokratie ermöglicht es, falsche Entscheidungen zu korrigieren", sagte Scharrenbach. "Wenn wir als CDU Deutschlands Menschen gewinnen möchten, dann gelingt es, wenn wir gute Gründe dafür liefern. Das ist der Ansporn, den wir in Berlin brauchen."/fc/DP/nas

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