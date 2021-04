CDU ringt weiter "offen und ernsthaft" um Lösung der K-Frage

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach mehr als vier Stunden Beratungen steht noch immer eine Positionierung des CDU-Vorstands zur Kanzlerkandidatur der Unionsparteien aus. Nach Teilnehmerangaben ringt man "offen und ernsthaft um eine Lösung". Alle wollten eine schnelle Lösung. Laschet habe auf eine Entscheidung am Montag gedrängt.

CDU-Chef Armin Laschet hatte zur Sondersitzung eingeladen, nachdem er sich mit CSU-Chef Markus Söder nicht auf den Kanzlerkandidaten hatte verständigen können. Beide streben den Posten an.

In der Sitzung hat es gemischte Positionen gegeben. Während viele führende CDU-Parteiführer wie etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hinter dem erst vor drei Monaten gewählten CDU-Chef stehen, verwiesen einige auf die breite Unterstützung für Söder an der Parteibasis, wie etwa CDU-Vize Julia Klöckner oder Thomas Strobl aus Baden-Württemberg. Beide unterstützen aber Laschet. Für Söder sprachen sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff oder etwa CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen aus.

Laschet hat auf eine Entscheidung des CDU-Vorstands am Montag gedrängt. Vor einer Woche hatte er noch eine einmütige Rückendeckung der CDU-Parteigremien für seine Kanzlerkandidatur bekommen. Daher stehen seine Chancen relativ gut, dass der Bundesvorstand sich an diesem Montag zumindest mehrheitlich hinter ihn stellen würde, trotz der Sympathie in der CDU-Basis für Söder.

Bei einer Abstimmung in der Bundestagsfraktion der Unionsparteien oder an der Parteibasis könnte es anders aussehen und mehr Zustimmung für den bayerischen Ministerpräsidenten geben.

Söder, der in der Bevölkerung höhere Zustimmungswerte genießt als Laschet, hatte vor der CDU-Vorstandssitzung eine "klare Entscheidung" des Gremiums und eine breite Unterstützung für einen Kanzlerkandidaten Laschet gefordert, damit er das Votum akzeptiere. Dabei sollte auch die Stimmung in der Bundestagsfraktion und den Parteiverbänden einbezogen werden. Allerdings ließ er es offen, was genau unter einer klaren Entscheidung zu verstehen ist.

Sollte es bei den Beratungen am Montag erneut kein Ergebnis geben, könnte die Entscheidung an die Kreisvorsitzenden oder die Unionsfraktion weitergegeben werden.

