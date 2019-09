CDU-Spitze stellt sich Forderungen nach lockerer Haushaltspolitik entgegen

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Spitze plant Steuersenkungen und hält gleichzeitig einen ausgeglichen Bundeshaushalt fest. Das sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands. Damit weist die Volkspartei Forderungen aus den Reihen der SPD und von mehreren Ökonomen nach einer lockeren Finanzpolitik zurück.

Der CDU-Bundesvorstand hat zuvor einem Leitantrag für den Bundesparteitag Ende November zugestimmt, der eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine Anhebung des Betrags, bei dem der Spitzensteuersatz von 42 Prozent fällig wird, vorsieht. Auch sollen negative Auswirkungen der kalten Progression weiterhin jedes Jahr ausgeglichen und der Tarifanstieg vor allem im unteren und mittleren Bereich, dem sogenannten Mittelstandsbauch, abgeflacht werden. Die CDU will zudem den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung weiter reduzieren.

"Die CDU steht zur schwarzen Null, sie steht zur Schuldenbremse, wie sie auch im Grundgesetz verankert ist", erklärte Ziemiak. Auf Nachfrage, ob die CDU auch an einem ausgeglichenen Haushalt festhalten werde auch bei einer schwachen Wirtschaft, betonte Ziemiak: "Ich bin davon überzeugt, dass die schwarze Null zu halten sein muss." Man könne nicht bereits bei erstem konjunkturellen Gegenwind mit der Aufnahme von Schulden antworten.

Der Spielraum für Ausgaben sei nur ein "ganz geringer" im Verhältnis zu den Vorschlägen, die auf dem Tisch lägen. "Deswegen müssen wir auch lernen, mit dem Geld, das der Staat einnimmt, auch zu wirtschaften", sagte er mit Bezug auf die Debatten um zusätzliche Ausgaben innerhalb der großen Koalition.

In ihrem verabschiedeten Leitantrag will die CDU-Spitze "ein Steuerentlastungspaket, das ohne neue Schulden insbesondere auf dem Abschmelzen des Solidaritätszuschlags, auf steuerlicher Forschungsförderung und auf einer Unternehmenssteuerreform aufbaut."

Sie bekennt sich darin zum Vertrag von Maastricht, zum EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt, zur grundgesetzlichen Schuldenbremse sowie zur schwarzen Null.

"Um die öffentlichen Finanzen auf eine langfristig tragfähige Basis zu stellen, werden wir alle Ausgaben und Aufgaben des Staates überprüfen und ein zukunftsfähiges und generationengerechtes Haushaltskonzept erstellen", verspricht die CDU in dem Leitantrag.

In einem zweiten Leitantrag zur Digitalstrategie will die CDU eine Lockerung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), da die strengen EU-Regeln "übertrieben in die Lebenswirklichkeit und den Alltag der Bürgerinnen und Bürger" eingreife. Statt "Datensparsamkeit" müsse es um "Datensouveränität" gehen.

Die beiden Leitanträge sollen vom 22. bis 23. November auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig diskutiert werden. Werden sie von den Delegierten angenommen, gelten diese als Parteilinie der CDU.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 09:44 ET (13:44 GMT)