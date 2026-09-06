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CDU-Spitzenkandidat Schulze: 'Das ist Demokratie'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Landesvorsitzender Sven Schulze hat die hohen Zugewinne für die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Ergebnis einer demokratischen Entscheidung akzeptiert. "Weil ich heute hier schon gehört habe, "Es wäre jetzt ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt": Das ist Demokratie", sagte Schulze in der ARD.

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Auf die Frage, ob die "Brandmauer" der CDU im Umgang mit der AfD weiterhin bestehe, gab Schulze keine klare Antwort. In Sachsen-Anhalt wird die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

"Wir werden uns morgen, wenn wir das endgültige Ergebnis haben, uns mit diesem Wahlergebnis auseinandersetzen. Wir haben Beschlüsse auf Bundesebene, aber wir haben eine Hochrechnung, die uns hart trifft. Deswegen müssen wir damit erst einmal umgehen."/uk/DP/zb

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