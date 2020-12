CDU startet Montag mit Live-Talks um den Parteivorsitz

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU startet am Montag offiziell mit ihrem Kandidatenverfahren zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellen sich um 19.00 Uhr in einem Live-Talk im Berliner Konrad-Adenauer-Haus den Fragen der CDU-Mitglieder, wie die Partei mitteilte. Eine zweite Kandidatenrunde ist für den 8. Januar 2021 angesetzt.

Darüber hinaus sind drei Einzelformate mit den Bewerbern geplant. Dabei stellt sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Röttgen, bereits am morgigen Freitag (18.45 Uhr) den Fragen der Basis, gefolgt von Laschet am 17. und Merz am 18. Dezember. Teil der Kampagne sind auch E-Mails an alle Parteimitglieder. Auf dem Parteitag voraussichtlich Mitte Januar soll dann der Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gekürt werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 08:52 ET (13:52 GMT)