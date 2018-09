CDU und CSU stützen Weber als Spitzenkandidaten zur Europawahl

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU und die CSU haben sich in getrennten Gremiensitzungen hinter eine Spitzenkandidatur von CSU-Vize Manfred Weber für die Europäische Volkspartei (EVP) bei der Europawahl gestellt. Präsidium und Vorstand der CDU unterstützten die Kandidatur "einhellig und einstimmig", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. Mit der Kandidatur des EVP-Fraktionschefs verbinde sich der Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Weber bringe als "Brückenbauer" die besten Voraussetzungen für den Spitzenjob mit.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sagte nach einer Parteisitzung in München, die CSU betrachte es "als eine große Ehre", dass der Spitzenkandidat aus ihren Reihen kommen könne und auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt werde. Die endgültige Entscheidung falle aber erst später bei einem Gipfeltreffen der EVP, in der die konservativen Parteien Europas zusammengeschlossen sind. Dass Weber Deutscher sei, trete dabei in den Hintergrund, da er in Europa vor allem "als starker Parlamentarier" wahrgenommen werde.

