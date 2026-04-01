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CDU verliert laut Umfrage an Zustimmung in NRW

22.04.26 20:21 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU einer aktuellen Umfrage zufolge deutlich an Zustimmung eingebüßt. Würde der Düsseldorfer Landtag schon in diesem April neu gewählt, kämen die Christdemokraten laut des "NRW-Checks" im Auftrag von 38 nordrhein-westfälischen Tageszeitungen nur noch auf 32 Prozent. Das sei ein Verlust von 6 Prozentpunkten gegenüber der vorangegangenen Befragung im Sommer 2025.

Beim grünen Koalitionspartner zeigt der Trend im "NRW-Check" in die andere Richtung. Die Grünen kämen laut der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa auf 17 Prozent - ein Plus von 4 Punkten im Vergleich zum Umfrageergebnis aus dem Vorjahr. Den zweiten Platz im Parteienranking sicherte sich dennoch die AfD (20 Prozent). Die SPD käme nur noch auf 14 Prozent, die Linke auf 6 Prozent. Die FDP bliebe unterhalb der Fünfprozenthürde bei 3 Prozent.

Mit diesen Werten könnten CDU und Grüne ihre Regierungsmehrheit zwar behaupten, analysierten die Auftraggeber der Umfrage. Insgesamt sei die Zufriedenheit mit der Koalition aber deutlich gesunken. Erstmals seit mehr als zwei Jahren waren mit 51 Prozent wieder mehr Menschen unzufrieden mit der Landesregierung als zufrieden (42 Prozent).

Die nächste Landtagswahl findet am 25. April 2027 statt. Für den "NRW-Check" befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa in der Zeit vom 7. bis 14. April 2026 insgesamt 1.531 Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens ab 16 Jahren, die zur Landtagswahl wahlberechtigt sind. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ./idt/DP/he