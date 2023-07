CDU-Verteidigungsexpertin sieht Innenpolitik hinter Erdogan-Forderung

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die CDU-Verteidigungsexpertin Serap Güler sieht hinter der jüngsten Forderung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Aufnahme Schwedens in die Nato eine innenpolitische Motivation. Sie gehe davon aus, dass es sich dabei erneut um ein Schema handelt, das von Erdogan bekannt sei: "Innenpolitisch mit außenpolitischen Themen punkten wollen, indem er den westlichen Partnern vor den Kopf stößt", sagte Güler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Erdogan hatte zuvor eine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato überraschend von der Wiederbelebung der vor Jahren auf Eis gelegten Beitrittsgespräche der Türkei zur EU abhängig gemacht.

Innenpolitisch steht Erdogan seit seiner Wiederwahl Ende Mai wegen der schwierigen Wirtschaftslage vor großen Herausforderungen. Erst am Freitag hatte der Präsident per Dekret mehrere Steuern - darunter die Mehrwertsteuer - mit sofortiger Wirkung erhöht.

"Grundsätzlich ist es richtig, dass sich die EU und die Türkei wieder annähern müssen", so Güler. Die Forderung mit der Nato-Mitgliedschaft Schwedens zu verknüpfen, sei jedoch falsch.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warf Erdogan vor, mit der Sicherheit der Menschen in Schweden zu spielen. Das sei "schon ein starkes Stück", sagte er dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), sagte der Zeitung, Erdogan baue Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte seit Jahren kontinuierlich ab. Diese seien jedoch unerlässlich für die Aufnahme in der EU.

Erdogans Forderung "ist verfehlt und hat in der Sache nichts miteinander zu tun", sagte die Grünen-Vorsitzende, Ricarda Lang, am Montag in Berlin. Es lägen gute Gründe vor, warum in Sachen EU-Beitritt zuletzt nichts mehr vorangegangen sei, sagte sie und verwies auf die Menschenrechtslage in der Türkei. "Es liegt an Erdogan selbst, daran etwas zu verändern", fügte sie hinzu./jam/DP/jha