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CDU-Vize Claus: 'Natürlich ist Stimmung nicht locker'

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die CDU ist nach Ansicht ihrer stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ines Claus trotz eines "sehr schweren Wahltags" stabil und geschlossen. "Natürlich ist die Stimmung nicht locker", sagte sie über das rund zweieinhalbstündige Treffen des CDU-Präsidiums in der CDU-Bundesparteizentrale in Berlin. "Wir erleben einen Wahlabend, wo wir sehen, dass die ganz Linken und die ganz Rechten gewonnen haben und dass die Mitte geschwächt ist."

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Claus ist CDU-Fraktionschefin im hessischen Landtag und eine von sechs stellvertretenden Vorsitzenden von Parteichef Friedrich Merz. "Wenn Sie mich jetzt fragen, ob man sich vielleicht lieber die Bettdecke über den Kopf ziehen wollte, dann mag das auch sein. Aber das ist eben nicht Verantwortung, sondern Stabilität lautet jetzt die Verantwortung", sagte Claus. Man müsse sich mit den Sorgen der Menschen etwa über die hohen Spritpreise auseinandersetzen./hus/DP/zb

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