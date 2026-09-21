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CDU-Vize Laumann: Kanzler-Tausch ist keine Lösung

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Karl-Josef Laumann hat das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als "Weckruf" bezeichnet. "Ich glaube aber nicht, dass es jetzt eine Lösung ist, den Kanzler auszutauschen, sondern die Antwort muss sein: Wir brauchen die Reformen, die erarbeitet worden sind", sagte Laumann, der in Nordrhein-Westfalen Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist.

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Die Reformen müssten so umgesetzt werden, "dass die Menschen damit umgehen können". Es müssten Punkte aufgegriffen werden, die vielen Menschen Sorgen bereiteten, darunter Ängste um die Arbeitsplätze sowie Sorgen wegen hoher Energiepreise, der Kosten für Lebensmittel und der Mietnebenkosten. Es gehe auch um Facharzttermine für gesetzlich Versicherte.

Es sei angesichts der geopolitischen Lage und der "Situation im eigenen Land" wichtig, "dass wir eine Regierung haben, die im Amt ist, die ihre Arbeit tut". Er erinnerte daran, dass schon die letzte Wahlperiode vorzeitig beendet wurde./cn/DP/nas

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