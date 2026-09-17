DAX 25.538 +0,5%ESt50 6.267 +0,5%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,07 ±0,0%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.537 +0,2%Euro 1,1466 +0,0%Öl 105,0 -0,8%Gold 4.308 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CDU-Vorstandsmitglied Augustin: 'Die Wünsche sind deutlich'

POTSDAM (dpa-AFX) - Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Kristy Augustin dringt angesichts wachsender Kritik auf rasche Entscheidungen der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz - wirbt aber gleichzeitig für Geduld. "Wir haben eine Erwartungshaltung, aber ich finde, er ist Bundeskanzler jetzt seit anderthalb Jahren und er ist der gewählte Bundesvorsitzende", sagte die Brandenburger Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. "Er hat klare Ziele, die wir bis jetzt noch nicht erfüllen konnten."

Werbung

Die Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete verwies auf die Stimmung an der Basis in Bezug auf Merz. "Kritik gibt es auf jeden Fall", sagte Augustin. "Man möchte klare Worte von ihm hören. Und nicht den Ausspruch, man muss es erklären, sondern einfach auch mal deutlich machen, wo wir stehen, was wir wollen. Und vor allem auch als Koalition eine Koalitionseinheit bilden."

Augustin: "Manche Dinge brauchen länger"

Einen Rückzug von Merz hält Augustin nicht für die beste Lösung. "Wir sollten auch nicht immer schon mitten in den Legislaturperioden, wenn noch gar nicht viel Zeit vergangen ist, bei aller Kritik, gleich danach rufen und schreien, es ist eine falsche Besetzung", sagte sie. "Manche Dinge brauchen länger, manche Streitigkeiten müssen gelöst werden."

Augustin forderte Selbstdisziplin der Bundesregierung. "Die Wünsche sind deutlich, was eben auch von unserer CDU-Politik im Bund erwartet wird, was aus Berlin kommuniziert wird", sagte sie. "Und insofern wird es sich daran messen lassen. Aber ich bin schon sehr gespannt, was ab Sonntag dann eben auch am Montag im Bundesvorstand und vorher im Präsidium diskutiert wird."

Werbung

Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hatte Merz innerparteilich stark unter Druck gebracht. Am Sonntag stehen weitere Wahlen auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an./vr/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.