CDU-Wirtschaftsrat fordert steuerliche Erleichterungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hält steuerliche Erleichterungen für Unternehmen und Bürger zur Überwindung der Corona-Krise für dringend notwendig. "Durch eine engagierte Steuerpolitik können Unternehmen jetzt zügig und unbürokratisch ihre wirtschaftliche Situation in dieser außergewöhnlichen Krise verbessern. Die Bundesregierung hat bisher den gesetzlichen Rahmen ausgereizt. Im zweiten Schritt ist es nun notwendig, die entscheidenden Steuerreformen anzugehen, um Unternehmen und Bürgern zu helfen, die Krise am Ende auch erfolgreich zu meistern", forderte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates.

Er unterstützte ausdrücklich die von den Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) und Sebastian Brehm (CSU) geforderten Ausbau des Verlustrücktrags. "Durch die Ausweitung des Rücktrags auf mehrere vergangene Jahre können erhebliche Liquiditätsreserven durch das Finanzamt zurückgezahlt werden", so Steiger.

Hier müsse für Unternehmen die Obergrenze von 1.000.000 Euro deutlich angehoben werden. Diese Form der Hilfe sei ein zielgerichtetes Instrument, um Unternehmen in der aktuellen Krise unter die Arme zu helfen. "Hilfe erhalten die Unternehmen, die wirtschaftlich solide sind und in den letzten Jahren Ertragsteuern gezahlt haben", so Steiger. In den USA und Frankreich habe man solche Erweiterungen schon umgesetzt. Deutschland müsse hier zügig nachziehen.

Auch andere Vorhaben wie die Absenkung der steuerlichen Zinssätze von 5,5 und 6,0 Prozent pro Jahr sei nun wichtig. Eine Anpassung an das Handelsrecht sei hier notwendig. "Dies trägt zur Vereinfachung bei und schützt Unternehmen zugleich vor zusätzlichen Steuerlasten. Damit würde sich der Staat in Zeiten von Nullzins als fairer Partner verhalten", erklärte Steiger.

May 07, 2020 05:40 ET (09:40 GMT)