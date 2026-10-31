CECEP Wind-Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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CECEP Wind-Power hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 962,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 966,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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