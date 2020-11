Ceconomy-Aufsichtsrat schlägt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden vor

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Elektronikhändlers Ceconomy (Ceconomy St) will Thomas Dannenfeldt als neuen Chef an seiner Spitze. Der langjährige Telekom-Manager solle damit auf Jürgen Fitschen folgen, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit. Den Aktionären soll er am 17. Februar 2021 als neues Mitglied vorgeschlagen und deren Zustimmung vorausgesetzt anschließend zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt werden.

Dannenfeldt arbeitete den Angaben nach 26 Jahre lang bei der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), zuletzt als Finanzvorstand. Seit diesem Jahr ist er auch Aufsichtsratsmitglied beim Netzwerkausrüster Nokia und bei der Unternehmensberatung Axxessio.

Mit der Hauptversammlung endet Fitschens Amtszeit nach 13 Jahren. Dannenfeldt verfüge über weitreichende Erfahrungen mit Veränderungsprozessen und Digitalisierung , sagte er über seinen potenziellen Nachfolger. Dannenfeldt sei "genau der richtige Kandidat"./ngu/zb/stk