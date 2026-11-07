Ceigall India präsentierte Quartalsergebnisse
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Ceigall India hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ceigall India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,22 Milliarden INR im Vergleich zu 8,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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