CEL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

CEL hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 85,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net