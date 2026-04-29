Celestica hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Celestica ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Celestica die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51899,13 ARS. Im Vorjahresviertel waren 15621,87 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Celestica im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.738,68 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 2.795,68 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net