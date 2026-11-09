Cell Impact Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

09.11.26 06:35 Uhr

Cell Impact Registered hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cell Impact Registered -0,100 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 0,9 Millionen SEK gegenüber 0,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net