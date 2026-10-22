Celularity: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Celularity hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Celularity einen Gewinn von -1,020 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 5,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Celularity 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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