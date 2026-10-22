Celularity: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

22.10.26 06:35 Uhr

Celularity hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Celularity einen Gewinn von -1,020 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 5,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Celularity 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net