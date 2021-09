Celwise AB verwendet von ExOne im 3D-Druck hergestellte Werkzeuge, um Holzfasern in innovativen Einweg-Ersatzkunststoff zu verwandeln

Wie The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, bekannt gab, nutzt der innovative Anbieter von Formfasertechnologien, Celwise AB aus Norrköping, Schweden, von ExOne 3D-gedruckte Metallwerkzeuge aus 316L-Edelstahl für seine patentierte Methode zur Transformation von Holz- und anderen Zellulosefasern in verschiedenste, umweltfreundlichen Verpackungen und Produkte.

Celwise's innovative and sustainable molded fiber products, which replace single-use plastics, are shown in front of the X1 160Pro™ production metal 3D printer. A key part of Celwise’s patented production method for producing this all-new type of molded fiber product is uniquely featured metal tooling that can only be made with additive manufacturing, such as ExOne’s binder jetting technology. (Photo: Business Wire)