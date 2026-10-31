Cemtrex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

31.10.26 06:35 Uhr

Cemtrex hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent auf 22,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Cemtrex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 13,010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2127,200 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cemtrex mit einem Umsatz von insgesamt 75,30 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -1,56 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net