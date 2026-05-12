Cenit: Deutliche EBITDA-Verbesserung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 52,47 Mio. Euro (Q1 2025: 51,51 Mio. Euro) gesteigert, aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen das EBITDA aber deutlich auf 5,03 Mio. Euro (Q1 2025: -2,44 Mio. Euro) verbessert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde unterhalb des Rohertrags die nach Abschluss des Restrukturierungsprogramms erzielte Kosteneinsparung sichtbar. Insbesondere im Bereich des Personalaufwandes habe das Unternehmen eine deutliche Kostenreduktion auf 22,69 Mio. Euro (Q1 2025: 28,74 Mio. Euro) erzielt. Der Vorjahreswert sei neben der höheren Beschäftigtenanzahl von Sonderaufwendungen im Zuge [...]

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