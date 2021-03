Cenit gibt Dividende bekannt

Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr wurde die Dividendenzahlung angesichts der COVID-19 Pandemie ausgesetzt, nachdem ursprünglich eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie geplant war.

Cenit will damit an die ursprüngliche Dividendenpolitik anknüpfen und 50 Prozent des Bilanzgewinns 2019 (7,85 Mio. Euro), welcher auf neue Rechnung vorgetragen wurde, ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 13,45 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,49 Prozent.

Der Umsatz des Cenit Konzerns fiel im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 Prozent auf 147,24 Millionen Euro, wie am Mittwoch ebenfalls mitgeteilt wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank um 60,5 Prozent auf 3,63 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,28 Euro (Vorjahr: 0,82 Euro).

Aufgrund des noch nicht absehbaren Endes der Corona-Pandemie, geht Cenit von einem weiteren schwierigen Geschäftsumfeld aus. Für das Geschäftsjahr 2021 geht Cenit von einem Umsatz von rund 152 Mio. Euro und einem EBIT in Höhe von rund 5 Mio. Euro aus, vorausgesetzt dass sich die Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie nicht signifikant verschlechtern.

Die Cenit AG wurde 1988 gegründet und ist ein Beratungs- und Softwarespezialist mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigte am 31. Dezember 2020 711 Mitarbeiter (Vorjahr: 737) weltweit. Die Erstnotierung der Aktie an der Börse erfolgte am 6. Mai 1998.

Redaktion MyDividends.de